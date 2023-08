Tanınmış iş adamı nişan mərasimində sevgilisini rüsvay etdi - VİDEO

İtaliyanın məşhur milyonçu bankirlərindən Massimo Seqre özünün nişan mərasimi zamanı gözlənilməz çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 64 yaşlı milyonçu bankir Massimo Seqre nişanlısının onu aldatdığını iddia edib.Turindəki malikanədə təşkil edilən möhtəşəm nişan məclisindəki açıqlama hər kəsi heyrətə gətirib. Mikrofonu əlinə alan Seqre romantik çıxış əvəzinə sevgilisini xəyanətdə ittiham edib. Digər tərəfdən milyonçu Seqrenin açıqlamaları keçmiş nişanlısı Kristinanın vəkilini hərəkətə keçirib.

Vəkil Massimonun müvəkkilini qəsdən incitdiyini və onun nüfuzuna xələl gətirdiyini iddia edərək məhkəməyə verib.

