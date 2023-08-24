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"Qalatasaray" "Molde"yə qalib gəldi - ÇL-də nəticələr

"Qalatasaray" "Molde"yə qalib gəldi -
09:04 24 Avqust 2023
89 İdman
Cavidan Mirzəzadə
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Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun gündə 3 matç keçirilib.

Türkiyə "Qalatasaray"ı da bu gün pley-offun ilk oyununa çıxıb. İstanbul təmsilçisi "Molde"nin qonağı olub. "Qalatasaray" 90+3-cü dəqiqədə vurulan qolla 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, bu mərhələnin cavab oyunları 29-30 avqust tarixlərində keçiriləcək.

23 avqust

23:00. "Molde" (Norveç) - "Qalatasaray" (Türkiyə) - 2:3

Qollar: Ellinqson, 8 (1:0), Oliveyra, 25 (1:1), İkardi, 29 (1:2), Hauqan, 56 (2:2), Midtsyo, 90+3 (2:3)

23:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Panatinaikos" (Yunanıstan) - 2:1

Qollar: Ruiz, 51 (1:0), Fernandes, 74 (2:0), Mançini, 90+5 (2:1)

23:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Makkabi" (Hayfa, İsrail) - 0:0

22 avqust

23:00. "Antverpen" (Belçika) - AEK (Yunanıstan) - 1:0

23:00. "Rakov" (Polşa) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 0:1

23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - PSV (Niderland) - 2:2

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metbuat.az

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