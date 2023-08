"Xəyanəti bağışlamıram" - Rusiya liderinin bu sözləri gündəm oldu / VİDEO

“Vaqner” lideri Yevgeni Priqojinin ölümündən sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bir müddət əvvəl dediyi sözlər gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin müsahibəsində bağışlamayacağı tək halın xəyanət olduğunu demişdi.

Jurnalist: Bağışlamaq olarmı?

Putin: Bəli, amma hər şeyi deyil.

Jurnalist: Bağışlanmaz olan nədir?

Putin: Xəyanət.

Qeyd edək ki, Rusiya hökumətinə qarşı üsyandan sonra “Vaqner” lideri Yevgeni Priqojinin Putin tərəfindən cəzalandırılıb-cəzalandırılmayacağı maraq doğururdu. Bəzi analitiklər Priqojinin təyyarə qəzasında ölməsini sui-qəsd adlandırır. Bəziləri isə Priqojinin ölmədiyini irəli sürür. Onlar hesab edir ki, Putin vaxtilə ən sadiq adamlarından biri olan Priqojini “səhnələşdirilmiş hadisə” ilə gündəm uzaqlaşdırıb.

