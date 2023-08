Avqustun 24-də saat 11:30 radələrində Xocalı rayonunun Mədətkənd kəndi ərazisində təsərrüfat işləri aparılan zaman 1 ədəd traktorun tank əleyhinə minaya düşməsi ilə bağlı polisə məlumat daxil olub.

DİN-in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, partlayış nəticəsində xəsarət alan yoxdur.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.