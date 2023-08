Abşeron rayonunda gənc qız intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə bu gün rayonun Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospektində yerləşən binalarında birində qeydə alınıb.

16 yaşı olduğu bildirilən qız yaşayış binasından özünü ataraq öldürüb.

Hazırda onun şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

