Abşeron rayonunda qəssabın əlindən qaçan dana sakinləri qorxuya salıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ipi qırıb qaçan heyvan ətrafdakı avtomobilləri əzib.

Polis əməkdaşlarının müdaxiləsi ilə xidməti silahdan istifadə edilməklə heyvan zərərsizləşdirilib.

