İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu yeni mərkəz müdafiəçisi transfer etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, klub Fransada "Nitsa" forması geyinən Yan-Kleyr Todibo üçün hərəkətə keçib.

Məlumata görə, "qırmızı şeytanlar" oyunçu üçün 40 milyon avro ödəməyə hazırdır.

