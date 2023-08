Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində keçirilən "Dinamo Kiyev" və "Beşiktaş" arasındakı qarşılaşmada 5 qol vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə təmsilçisi səfərdə 3-2 hesabı ilə qələbə qazanıb.

