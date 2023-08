ABŞ-nin keşmiş prezidenti Donadl Tramp X-ə (keçmiş tviter) 2 il yarımdan sonra geri qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o özü paylaşım edib.

Qeyd edək ki, 2021-ci ildə Tramp tviterdə yazdığı paylaşımlara görə birdəfəlik bloklanmışdı. Sosial şəbəkənin yeni sahibi İlon Mask isə Donald Trampa qarşı qoyulan tviter qadağasını ləğv edəcəyini açıqlamışdı.

