Hazırda ABŞ-də yaşayan müğənni Elariz Məmmədoğlu arxiv fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni hərbi xidmət zamanı çəkilmiş görüntüsün izləyiciləri ilə bölüşüb.

O, fotonun 40 il əvvəl çəkildiyini qeyd edib.

