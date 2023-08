Ukraynanın hər yerində hava xəbərdarlığı elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb.

Xmelnitski, Volın, Zakarpat, İvano-Frankivsk, Lvov, Çernovetsk, Ternopil və Rovne vilayətlərində hava hücumundan həyəcan təbili verilib

