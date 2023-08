Laçın şəhərinin mərkəzində, əsas küçəsində tramvay fəaliyyət göstərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AZTV-nin Laçına ezam olunmuş müxbiri məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev Laçına səfəri zamanı şəhərin əsas küçəsində qurulmuş sərgi ilə tanış olarkən tramvaya da baxıb.

Dövlət başçısı tramvayın küçə boyu işləməsilə bağlı tapşırıq verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.