Müğənni Sevda Yahyayeva ailəsi ilə Türkiyəyə istirahətə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib.

O, Alanyadan olan görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.