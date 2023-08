Türkiyəli müğənni Hadisə ötən gecə Bakıda konsert verib.

Metbuat.az "Bakupost"a istinadən xəbər verir ki, Bakıda "Dalğa Beach"də açıq havada konsert verən müğənnini 5 min nəfər izləyib.



Məlumata görə, Hadisə konsertdən 5 milyon TL (328000 manat) qazanıb.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə "Dalğa Beach”lə bağlı şikayətlər paylaşılmışdı.

Restoranın çox bahalı olduğu, kənardan konsertə hətta su belə gətirməyə icazə verlmədiyi qeyd edilirdi.

