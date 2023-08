Sumqayıtda bu il sərxoş maşın sürən 370 nəfər saxlanılıb

Sumqayıtda ilin əvvəlindən intizamsız sürücülərə qarşı yol polisinin keçirdiyi profilaktik tədbirlər zamanı 48284 protokol tərtib edilib.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən "Təmiz hava" aylığı çərçivəsində şəhər ərazisində növbəti profilaktik tədbir keçirilib. Tədbir zamanı atmosferi normadan artıq çirkləndirən avtomobillərin ixrac etdiyi dəm qazı xüsusi qurğu ilə yoxlanılıb. Ekoloji normalara cavab verməyən avtomobil sahibləri inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunublar. “Təmiz hava" aylığı çərçivəsində keçirilən tədbir zamanı şəhər ərazisində 40 sürücü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun protokol tərtib edilib. Həmçinin, Sumqayıt şəhərində yol polislərinin cari il ərzində intizamsız sürücülərə qarşı keçirdikləri proflaktik tədbirlər zamanı 48.284 protokol tərtib edilib. O cümlədən, avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə edən 370, narkotikin təsiri altında sükan arxasında əyləşən 128, sürücülük hüququ olmayan 110, avtoxuliqanlıq edən 5, polisin qanuni saxla əmrinə tabe olmayan 23, yük və sərnişindaşıma qaydalarını pozan 202, dayanma-durma qaydalarına əməl etməyən sürücülər barəsində 25.139 inzibati protokol tərtib edilib. Avtomobilinə əlavə avadanlıqlar quraşdıran, eləcə də digər yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər barəsində də müvafiq tədbirlər görülüb. Sumqayıt şəhəri ərazisində yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan intizamsız sürücülərə qarşı profilaktiki tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.

