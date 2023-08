"Barselona"nın gənc ulduzu Ansu Fati klubdan ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçuya Səudiyyə Ərəbistanı klubları yüksək məbləğli təkliflər ediblər. Oyunçu özü isə İngiltərədə oynamaq istəyir. "Çelsi" və "Tottenhem" klubları Fati ilə yaxından maraqlanır.

Qeyd edək ki, gənc oyunçunun Kataloniya təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilə qədərdir. Fatinin sərbəstqalma məbləği 1 milyard avrodur.

