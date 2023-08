Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 4-cü həftəsində “Əl-Nəssr” “Əl-Şəbab”ı 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kriştiano Ronaldo 2 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə matçın ulduzu olub.Rəqibini 4:0 hesabı ilə məğlub edən “Əl-Nəssr” liqada keçirdiyi son 2 oyundan 6 xal toplayıb.

Qeyd edək ki, liqaya pis başlayan “Əl-Nassr” ilk 2 həftə oyunlarını uduzmuşdu.

