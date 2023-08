Yaranı sağaldır, şəkəri azaldır - Üzüm toxumunun faydaları

Üzüm toxumu, xüsusən də üzüm toxumu ekstraktı (GSE), potensial sağlamlıq faydalarına görə son illərdə populyarlıq qazanıb.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən üzüm toxumlarının faydalarını təqdim edir:

Antioksidant xüsusiyyətləri: Üzüm çəyirdəyi antioksidantlarla, xüsusən də proantosiyanidinlərlə zəngindir. Bu birləşmələr hüceyrələri yaşlanmaya və müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola biləcək sərbəst radikalların yaratdığı oksidləşdirici zərərdən qorumağa kömək edir.

Ürək-damar sağlamlığı: Üzüm toxumlarında olan antioksidantlar LDL (pis) xolesterin səviyyələrini azaltmaqla, qan təzyiqini aşağı salmaqla və qan axını yaxşılaşdırmaqla ürək sağlamlığını yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər. Bu da öz növbəsində ürək xəstəliyi riskini azalda bilər.

İltihab əleyhinə təsirlər: Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, üzüm çəyirdəyi ekstraktı artrit və digər iltihablı xəstəliklər kimi şərtlərə potensial fayda verən antiinflamatuar xüsusiyyətlərə malik ola bilər.

Dərinin Sağlamlığı: Üzüm çəyirdəyi ekstraktı dərini ultrabənövşəyi şüaların zədələnməsindən qorumaq, qocalma əlamətlərini azaltmaq və dərinin elastikliyini artırmaq potensialına görə tez-tez dəriyə qulluq məhsullarında istifadə olunur. Sızanaq və ekzema kimi vəziyyətlərdə də kömək edə bilər.

Koqnitiv sağlamlıq: Bəzi tədqiqatlar göstərmişdir ki, üzüm toxumu ekstraktı idrak funksiyasını dəstəkləyə bilər və yaşa bağlı bilişsel geriləmədən qoruya bilər. Üzüm toxumlarının tərkibindəki antioksidantlar beyin sağlamlığını qorumağa kömək edə bilər.

Xərçəngin qarşısının alınması: Bəzi ilkin tədqiqatlar göstərir ki, üzüm toxumu ekstraktı xərçəng hüceyrələrinin böyüməsini potensial olaraq maneə törədən xərçəng əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Ancaq bu sahədə daha çox araşdırmaya ehtiyac var.

Göz sağlamlığı: Üzüm toxumlarının tərkibindəki antioksidantlar, xüsusən də resveratrol adlı birləşmə gözləri oksidləşdirici stressdən qorumağa və yaşa bağlı makula degenerasiyası kimi göz xəstəliklərinin riskini azaltmağa kömək edə bilər.

Qan şəkərinə nəzarət: Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, üzüm çəyirdəyi ekstraktı insulinə həssaslığı yaxşılaşdırmağa və qan şəkərinin səviyyəsini azaltmağa kömək edə bilər ki, bu da şəkərli diabet və ya onun inkişaf riski olan şəxslər üçün faydalı ola bilər.

Yara sağalması: Üzüm toxumu ekstraktı kollagen istehsalını və toxuma təmirini təşviq etmək potensialına görə yaraların sağalmasına kömək edə bilər.

Qeyd etmək vacibdir ki, üzüm toxumu ekstraktı müxtəlif tədqiqatlarda vəd göstərsə də, onun effektivliyini və xüsusi sağlamlıq şərtləri üçün optimal dozanı tam başa düşmək üçün daha çox araşdırmaya ehtiyac var. Bundan əlavə, əlavələrə fərdi reaksiyalar fərqli ola bilər, buna görə də üzüm toxumu ekstraktı və ya hər hansı yeni əlavəni rutininizə əlavə etməzdən əvvəl, xüsusən də hər hansı bir əsas sağlamlıq vəziyyətiniz varsa və ya dərman qəbul edirsinizsə, səhiyyə işçisi ilə məsləhətləşmək yaxşı bir fikirdir.

