Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonu ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin yeni komandiri təyin edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

Bildirilir ki, general-mayor Kirill Kulakov Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı qüvvələrinə rəhbərlik edəcək.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl bu vəzifəyə general-leytnant Rüstəm Muradov, Mixail Kosobokov, Andrey Volkov, Aleksandr Lentsov gətirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.