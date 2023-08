Aparıcı və müğənni Fariz İlyasov çalışdığı "Space Tv" ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə F. İlyasov öz instaqram hesabından məlumat verib: "Dəyərli izləyicilərim və dostlarım, bu gündən etibarən çalışdığım "Space Tv" ilə yollarımızı ayırdıq. Qismət olsa, yeni layihələrdə görüşərik".

Qeyd edək ki, o, "Space səhər" verilişində aparıcılıq edirdi.

