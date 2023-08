Ali təhsil müəssisələrinə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, I mərhələdən sonra I ixtisas qrupu üzrə 1557, II ixtisas qrupu üzrə 217, III ixtisas qrupu üzrə 994, IV ixtisas qrupu üzrə 231, V ixtisas qrupu üzrə isə 350 plan yeri boş qalıb.

