“Vaqner”in lideri Yevgeni Priqojinin ölümündən 3-4 gün əvvəlki görüntüsü olduğu iddia edilən video paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə Priqojin deyib:

“Yaşadığımı və necə olduğumu düşünənlər üçün indi 2023-cü ilin avqust ayının son həftəsində və mən Afrikadayam. Məni məhv etməyi düşünən və nə qədər qazandığımı müzakirə edən insanlara demək istəyirəm ki, həyatımda hər şey qaydasındadır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.