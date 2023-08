Qabondakı çevrilişdən sonra inqilabçılar devrilmiş prezidentin ailəsinin evində dollar və avrolarla dolu çamadanlar tapıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosail şəbəkə yayılıb.

Qeyd edək ki,Nigerdən sonra daha bir Afrika ölkəsində - Qabonda da çevriliş olub. Qabon Prezidenti Əli ben Bonqo Ondimba ev dustaqlığındadır.

