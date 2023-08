Xırdalanda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə M.Ə. Rəsulzadə küçəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, 15 yaşlı qız çoxmərtəbəli yaşayış binasından özünü atıb.

Sakinlər intihar edən şəxsin həmin binada yaşamadığını bildiriblər.

Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.