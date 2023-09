İlk dəfə keçirilən "Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı" Forumu işə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən forum Şamaxıda keçirilir.

Forumda ölkənin tanınmış ədəbiyyatşünasları, yazıçı və şairləri, həmçinin dilçi alimləri, filoloqları iştirak edir.

