UEFA Avropa Liqasında qrup mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az bildirir ki, yarışda yeganə təmsilçimiz olan "Qarabağ" H qrupunda yer alıb. Komandamız "Bayer" (Almaniya), "Molde" (Norveç) və "Hekken" (İsveç) klubları ilə rəqib olub.

