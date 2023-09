Ən stresli bürclər - Dayanmadan düşünürlər

Astroloqlar hər bir detala diqqət yetirən və özlərini stres topuna çevirən bəzi bürclər haqqında araşdırma aparıblar.

Metbuat.az xəbər verr ki, bu bürclər demək olar ki, dostları arasında ən stresli insan olaraq tanınırlar.

Hər şeyi düşünməyə, vəsvəsədə yaşamağa adət etmiş Qız bürcü siyahının başındadır. Onlar nizama bağlılıqları ilə tanınırlar. Hər bir hadisəsdə stres yaşamaq Qızlar üçün vazkeçilməz vəziyyətdir.

Tərəzi bürcləri siyahının ikinci sırasındadır. Yaşanan çox şeyə əhəmiyyət verməmələri ilə tanınan Tərəzilər, bu nadir xüsusiyyətlərin xaricində ilin 360 günü nələrisə düşünməklə məşğuldurlar.

Xərçəng bürcləri adətən emosional təbiətləri ilə ön sıralarda olsalar da, onlar eyni anda bir çox şeyi fikirləşirlər. Bu səbəbdən, Xərçənglər tez-tez bir küncdə sakitcə oturur və ən kiçik hadisəni belə başlanğıcdan sona qədər yenidən təsəvvür edirlər.

Aidə / Metbuat.az

