Sentyabrın 2-də hava şəraiti bəzi meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif tərəddüdü əsasən əlverişli olsa da, bəzi saatlarda rütubətliyin bir qədər çox olması bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.