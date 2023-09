20 Yanvar dairəsində qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edilib ki, qəzaya səbəb sürücünün qırmızı işıqda keçməsi olub.

