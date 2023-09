"Ukraynaya Krımdan imtina etmək şərti ilə NATO-ya üzvlük təklif oluna bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikri Britaniya hərbi kəşfiyyatından “The Guardian”a bildiriblər. Məqalədə qeyd olunub ki, Qərb ölkələri Ukraynadakı münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün plan hazırlamağa başlamalıdır.

"NATO artıq bunu anlayıb, nüvə eskalasiyası riski səbəbindən Ukraynaya kömək etmək istəyənlərin sayı getdikcə azalır",- deyə “The Guardian” yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.