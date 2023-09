Şəmkirdə məktəb direktoru vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Şəmkirin İsrafil Məmmədov adına Qapanlı kənd orta məktəbinin direktoru Tacirə Əliyeva uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.