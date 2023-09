Ən ağıllı, ən etibarlı, ən şorgöz bürclər - Bürclərin “ən”ləri

Hər bürcün özünə xas olan hansısa bir özəlliyi mütləq vardır.

Bəzisi ən şorgöz olduğu halda, bəzisi ən sadiq, ən ağıllı, ən gülməli, güclü, sirli və ya aktivdir.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xarici astroloqların araşdırmalarına görə bürclərin “ən”lərini sizlərə təqdim edir:

Ən güclü - Şir, Qoç

Ən alovlu - Şir, Əqrəb və Buğa

Ən inadçı - Buğa

Ən diqqətli - Qız

Ən sirli - Oğlaq, Əqrəb

Ən aktiv - Qoç, Əkizlər, Şir

Ən məsuliyyətli - Buğa

Ən ağıllı - Dolçalar, zehnini ən yaxşı istifadə edən Əkizlər, xəyallarını gerçəkləşdirə bilən balıqlardır.

Ən "çapkın" - Tərəzi və Oxatan

Ən etibarlı - Buğa, Tərəzi, Oğlaq və Qız

Ən əyləncəli - Əkizlər, Oxatan və Qoç

Ən küsəyən - Əqrəb, Xərçəng, Balıq və Şir

Ən sadə - Dolça

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.