Bakıda kollecin yataqxanası yandı - YENİLƏNİB

Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda beşmərtəbəli yataqxana binasının 2-ci mərtəbəsinin dəhlizində ümumi sahəsi 10 m² olan mətbəxdə 1 ədəd qaz sobası yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, yanğın zamanı yanğınsöndürənlər tərəfindən tüstülənmiş mənzillərdən 4 nəfər bina sakini təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Mətbəxin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

10:46

Bakıda kollecin yataqxanası yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sabunçu rayonu, Ramiz Qəmbərov küçəsi bina 4 yerləşən Neft və energetika kollecinin yataqxanasında yanğın olub.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib və yanğın qısa müddətdə söndürülüb.

