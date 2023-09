Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Bununla bağlı Metbuat.az-ın müxbiri hadisə yerindən məlumat verib. Məlumata görə, "Toyota Prius" markalı avtomobil "Changan" markalı avtomobillə toqquşub.

Nəticədə bu 2 nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib. Bundan başqa, ətrafda olan daha 3 maşın - "Lexux", "Mercedes E-Class", "Opel" də qəza səbəbindən zədələnib.

Qəza nəticəsində ölən və xəsarət alan olmayıb.

