Bakının Səbail rayonunun Şıxov, Bibiheybət qəsəbələri və 20-ci Sahə ərazisinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib.

Məlumata görə, məhdudiyyətlərin səbəbi magistral su kəmərində qəzanın baş verməsidir.

Agentlik yaranmış narahatlıqla əlaqədar abonentlərdən üzr istəyir.

