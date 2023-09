PSJ-dən ayrılan ispan müdafiəçi Serxio Ramos “Sevilya” klubuna keçir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

İQeyd edək ki, 37 yaşlı müdafiəçi "Sevilya"nın yetirməsidir. O, 2005-ci ildə bu komandadan ayrılaraq "Real"a keçmişdi.

