Sosial şəbəkələrdə ucuz qiymətə məktəbli formalarının satışı ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az Baku tv-yə istinadən xəbər verir ki, bu məlumat cəmiyyət arasında birmənalı qarşılanmayıb.

Bəzi şəxslər ucuz məktəbli formalarının daha keyfiyyətsiz olduğunu irəli sürüblər.

Dərzinin sözlərinə görə, ucuz qiymətə satılan məktəb formaları Çin məhsuludur və keyfiyyəti nisbətən daha aşağıdır.

