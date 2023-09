İcra başçısına yeni müavin təyin edildi - FOTO

Ülviyyə Əliyeva Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini-İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə icra başçısı Taleh Qaraşov sərəncam imzalayıb.



Qeyd edək ki, Ülviyə Əliyeva 1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib 2019-cu il tarixindən Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantıdır.

1993-2006-cı illərdə Lənkəran şəhər 9 nömrəli məktəbdə ixtisası üzrə müəllim, 2007-2010-cu illərdə Şilavar kənd ümumi orta məktəbdə direktor, 2011-ci ildə Xüsusi İnternat məktəbində direktoru olub.

O, 2011-2020-ci illərdə Lənkəran Şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbdə direktoru, 2020-2022-ci illərdə Lənkəran Şəhər Təhsil şöbəsinin müdiri və Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsinin Lənkəran sektoru üzrə müdiri vəzifələrində işləyib.

2022-ci ildən son təyinatadək isə Astara rayonu üzrə təhsil sektorunun müdiri vəzifəsində çalışıb.

