Xalq artisti Emin Ağalarov sosial şəbəkə hesabında arxiv fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni məktəb illərində çəkilən görüntüləri izləyiciləri ilə bölüşüb. O, paylaşıma ingilis dilində qısaca "Məktəb günləri" sözlərini yazıb.

Onun bu paylaşımı istifadəçilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

