İdxalı ƏDV-dən azad olunan əsas vəsaitlərin siyahısı təsdiq edildi

İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad olunan əsas vəsaitlərin siyahısı təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar verib.

Bu Qərar tətbiq edildiyi tarixədək ölkəyə gətirilən və Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq müvəqqəti saxlanc xüsusi proseduru altında yerləşdirilən əsas vəsaitlərə münasibətdə də tətbiq olunur.

Bu Qərar 2023-cü il 1 yanvar tarixindən tətbiq edilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 5 sentyabr tarixli 307 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

