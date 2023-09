Ərdoğan Putinlə danışıqların nəticələrini Qərb liderlərinə çatdıracaq

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Hindistanda keçirilən G20-nin 18-ci sammiti çərçivəsində Soçidə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə apardığı danışıqların nəticələrini Qərb liderlərinə təqdim edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə RİA Novosti-yə Türkiyə daxilindəki diplomatik mənbə bildirib.



Qeyd edək ki, Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan sentyabrın 4-də Soçidə görüşüblər. İki ölkə liderləri “taxıl müqaviləsi” ətrafında vəziyyəti və digər məsələləri müzakirə ediblər.

