Ləğv edilmiş BNA-nın sabiq mətbuat katibi Mais Ağayevin yeni iş yeri müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, fəaliyyətini Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyində davam etdirəcək.

Belə ki, Mais Ağayev AYNA-nın Vətəndaşlarla iş və çağrı mərkəzinin rəhbəri təyin edilib.

