"Barselona"nin 16 yaşlı futbolçusu Lamine Yamal tarixə düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, gənc oyunçu İspaniyanın Gürcüstana qarşı keçirdiyi oyunda meydana çıxaraq milli forması geyinən ən gənc oyunçu olub (16 il 54 gün). O, 44-cü dəqiqədə meydana daxil olub.

İspaniyanın 7:1 hesabı ilə qalib gəldiyi oyunda Yamal da 1 qol vurmağı bacarıb.

