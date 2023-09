"MTV" kanalının tanınmış aparıcısı Gülnar Səhliyarlı əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı aparıcı sosial mediada paylaşım edib. O, ağciyər və qaraciyərində yaranan şişlərdən azad olunub.

Aparıcı xəstəxandan görüntülərini paylaşıb.

