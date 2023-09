“Özbəkistan sentyabrın 9-da Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilmiş “seçkilər”i tanımır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan XİN “X” sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

“Özbəkistan dost Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, onun daxili işlərinə hər hansı müdaxiləni pisləyir və 2023-cü il sentyabrın 9-da Qarabağda keçirilmiş “prezident seçkiləri”ni tanımır”, - paylaşımda qeyd edilib.

