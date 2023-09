Azərbaycanda 310 min manata Quran satılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı alqı-satqı saytlarının birində elan verilib. Elan sahibinin qeyd etdiyinə görə, bu Quran 1778-ci ildə Türkiyədə cəmi 160 nəşrlə buraxılıb.

Qabı gümüşdən olan kitab 300 səhifədir.

Kitabın hündürlüyü 2, eni 1 santimetrdir.

