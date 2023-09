Liviyada böyük sel fəlakəti baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Liviyanın şərqindəki hökumətin baş naziri Usamə Hammad bildirib ki, Derna şəhərində daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 2 mini keçib. Minlərlə insanın itkin düşdüyü bildirilir. Sel minlərlə tikilini sıradan çıxarıb.

Seldən sonra internetdə problem yarandığına görə, insanlarla əlaqə kəsilmişdi. Lakin hökumətin çağırışından sonra şirkətlər hərəkətə keçərək, interneti bərpa edib.

