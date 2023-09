Ronaldonun Mərakeşdəki oteli barədə məlumat yalan çıxdı - FOTO

Kriştiano Ronaldonun Mərakeşdə yerləşən "Pestana CR7 Marrakech" adlı 4 ulduzlu oteli zəlzələdən zərərçəkənlərin istifadəsinə verildiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Marca” qəzeti zəlzələdən zərərçəkənlərin Ronaldonun otelinə yerləşdirildiyini yazmışdı. Lakin otelin nümayəndəsi iddiaları təkzib edib.

Otelin sözçüsü “Liberation”a deyib: "Bu, yanlış məlumatdır. Hazırda rezervasiya etdiyimiz bütün müştərilər normal olaraq otelimizdədirlər. Otelimiz hazırda zəlzələdən zərərçəkənlər üçün sığınacaq kimi istifadə edilmir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.