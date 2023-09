Cennaro Qattuzo "Lion"un baş məşqçisi olmağa razılıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "RMC Sport" məlumat yayıb. Bildirilib ki, o, Fransa təmsilçisi ilə müqavilənin bütün şərtlərini razılaşdırıb.

Qattuzonun son iş yeri 30 yanvar 2023-cü ildə istefaya göndərildiyi "Valensiya" olub.

Xatırladaq ki, "Lion" dünən Loran Blanı istefaya göndərilib.

