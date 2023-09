Sentyabr ayı bu dörd bürc üçün taleyüklü olacaq

Sentyabr dəyişiklik və yenilənmə ayıdır. Bu, çoxlu çətinliklər və narahatlıqlar gətirən olduqca emosional bir dövrdür. Bununla belə, payızın başlanğıcı həm də ümid və yeni perspektivlər dövrüdür. Əsas odur ki, inamınızı itirməyin və xəyallarınızı gerçəkləşdirmək üçün cəsarətlə irəliləyin.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar sentyabrın dörd bürc üçün taleyüklü olacağını proqnozlaşdırırlar. Yəqin ki, xoşbəxt gələcək naminə keçmişlə vidalaşmalı və zərərli əlaqələrdən imtina etməli olacaqsınız. Baxmayaraq ki, ayrılıq heç vaxt asan deyil və özünə gəlmək dövrü bəzən daha uzun çəkə bilər, prioritetlərinizi düz təyin etmək və daimi əzab əvəzinə azadlığı seçmək vacibdir.



Əkizlər

Göy tranzitləri mühüm qərar qəbul etmək üçün sizə lazımi güc verəcək. Uzun müddət şübhə etdiniz, bağışladınız, dözdünüz, tərəfdaşınıza çox şans verdiniz - amma heç nə dəyişmədi. Sizi uzun müddətdir ki, həm mənəvi, həm də maddi cəhətdən tükəndirən münasibəti pozmağa hazır hiss edəcəksiniz.



Partnyorunuzun bu xəbərə necə reaksiya verəcəyini və bundan sonra nə gözləyəcəyini bilməyəcəksiniz, ancaq geri dönüş nöqtəsinin keçdiyinə mütləq əmin olacaqsınız. Narahatlıq və iğtişaşlar azadlıq və yüngüllüklə əvəz olunacaq. Ümidlə dolu olacaqsınız və təmiz vərəqlə yenidən başlamağa hazır hiss edəcəksiniz.



Təbii ki, çətin olacaq. Təbii ki, cansıxıcı olacaq və başınızdakı xoşbəxt anları təkrarlayacaqsınız. Sadəcə gözləmək lazımdır - sağalma prosesi qısa müddətli olacaq. Həyatınıza mütləq sizə əsl xoşbəxtlik, əmin-amanlıq, sabitlik və gələcəyə inam bəxş edəcək bir insan gələcək.



Qız bürcü

Bürcünüzdəki gənc Ay dəyişiklik üçün başlanğıc nöqtəsi olacaq. Artıq davamlı olaraq arxaya baxmaq istəməyəcəksiniz. Siz və partnyorunuz birlikdə uzun bir yol keçmisiniz, lakin münasibətlər o qədər çətin olub ki, bir anda ortaq bir şeyiniz olmadığını hiss edəcəksiniz.



Özünüz üçün yeni dəyərlər və prioritetlər tapacaqsınız, tez-tez mübahisələrdən sonra daim depressiyaya düşmək əvəzinə dünyanı açmaq, sadə anlardan həzz almaq, gözəllik görmək istəyəcəksiniz. Venera kvadratı Yupiter həyatınızı yaxşılaşdıra biləcəyinizi açıq şəkildə göstərəcək və indi dəyişiklikləri başlatmağa və qəbul etməyə tam hazır olacaqsınız.



Oxatan

Siz çoxdan hiss edirsiniz ki, münasibətlər sözün əsl mənasında dalana dirənib. Siz səbirlə və israrla hər şeyi düzəltməyə çalışdınız - amma hər şey faydasızdır. Heç nə işləmir. Hər şeyi çiyninizdə daşımaqdan, şəxsi həyatınızda hər şeyin yaxşı olduğu illüziyası ilə özünüzü və başqalarını aldatmaqdan yorulmusunuz.



Bəlkə yorulmusunuz. Ola bilsin ki, onlar partnyoru ilə sevgisini itiriblər. Ulduzlar sizə bütün inciklikləri bir kənara qoymağı və səmimi söhbətə cəsarət etməyi məsləhət görür. Həqiqət ağrılı ola bilər, amma davam etmək üçün ona ehtiyacınız var.



Dolça

Acı, lakin zəruri həqiqəti öyrənməli olacaqsınız. Münasibətiniz öz faydalılığını aşdı. Siz və ya partnyorunuz ayrılığa başlayacaqsınız, lakin ağrılı söhbətdən qaçmaq olmaz.

Nə olursa olsun, davam etməlisən. Hər şeydən əvvəl azadlıqdan zövq almağı öyrənin. Ümidsiz olmayın və özünüzü tək hiss etməyin. Yaxınlıqda həmişə sizə dəstək olacaq ailə və dostlar var. Sentyabr taleyüklü ay olacaq. Sonra sizi xoşbəxtlik və çılğın sevgi gözləyir.

